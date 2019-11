Del Genio sulla fine del silenzio stampa: "Non escludo che venga imposto di parlare solo del campo"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, si è soffermato sulla fine del silenzio stampa (per disposizioni UEFA) nel suo intervento nel corso di Radio Goal: "Non escludo che venga proprio detto dagli addetti alla comunicazione del Napoli che il mister e il calciatore parleranno soltanto della partita. Il mio suggerimento invece sarebbe quello di parlare di tutto, fare un po' di chiarezza, incominciare a dire qualcosa di importante. Ho il sospetto, visto che il Napoli in queste tre settimane non ha fatto nulla sui fatti di Salisburgo, che non si parlerà di questo. Ancelotti dovrebbe rasserenare l'ambiente".