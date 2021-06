Del Genio: "Taglio 30% stipendi? Non ci sarà, impoverirebbe organico in chiave Champions"

Nel corso di Si gonfia la rete su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato dei rumors di mercato: "Da un lato ci dicono che il Napoli chiede 50-60mln di euro per alcuni giocatori, quindi non li vende, dall'altro che deve ridurre del 30% il monte ingaggi. Delle due l'una: se il Napoli vuole ridurre il monte stipendi devi dare Koulibaly e solo con uno hai fatto metà del lavoro. Il Napoli limiterà i costi, ma non è così costretto a vendere, non è con l'acqua alla gola e venderà solo a certe condizioni. Il Napoli farà fatica a ad abbassarlo, anche perché dovrebbe impoverire l'organico, quindi se vuoi andare in Champions non puoi tornare indietro".