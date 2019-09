Del Genio: "Tante gare sprecando troppo negli anni, forse si va in ansia quando non si sblocca..."

Nel corso di Radio Gol su Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: "Già con Sarri e Benitez sono arrivate queste gare creando tanto ma senza concretizzare. Il deonominare non può essere tattico, perché sono cambiate tante cose, ma tecnico-psicologico per alcuni giocatori che forse vanno in ansia quando non la sbloccano. Llorente forse potrebbe aiutare, quando è entrato due colpi di testa vicinissimi al gol, un altro poteva essere assist a Mertens ed un altro poteva portare al rigore. 4-5 situazioni pericolose in 25 minuti, una media non male. La coppia Mertens-Llorente credo sia la più pericolosa con il mix velocità e gioco aereo, magari dividersi 70% i minuti loro e 30% l'altra coppia. 4-3-3? Non rispondo più, l'ho detto tante volte, ma chiederei secondo voi col 4-3-3 cosa c'entra col Cagliari? Perché la vincevamo col 4-3-3? I 17 tiri li abbiamo fatti col 4-4-2 e quindi lo sviluppo è stato buono, col 4-3-3 il colpo di testa di Koulibaly finisce dentro? Ma parliamo seriamente di calcio..."