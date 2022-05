Del Genio: "Temo che Mertens non rinnoverà a causa di Spalletti. Ed avrebbe ragione..."

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A, si è così espresso nel corso della trasmissione 'A Tutto Napoli Post-Partita'

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A, si è così espresso nel corso della trasmissione 'A Tutto Napoli Post-Partita' in onda sull'emittente televisiva: "Il tema chiave è Mertens-Spalletti. La delusione di Dries, che pensava di vincere, dall'altra la soddisfazione di Spalletti che magnifica la Champions. Mertens ha detto di aver giocato poco, i compagni hanno dato tutto, quindi a chi dà la colpa? Mertens esprimendo quella delusione ci ha davvero rappresentato. Le dichiarazioni diverse poi confermano che non c'è feeling tra loro.

I numeri ormai sono eloquenti e spaventosi. Mertens segna un gol ogni 110 minuti, insieme ad Osimhen hanno giocato poco ma portato 13 gol di cui 11 proprio loro contro 2 subiti. Con loro si attacca in un modo totalmente diverso e lui insiste sugli equilibri ma la cosa fondamentale è il gol. Con loro due si segna, segnano di più anche i compagni a partire da Lozano. Spalletti deve spiegarci perché non li ha fatti giocare insieme perché è inspiegabile, soprattutto in casa dove abbiamo fatto fatica, spiegacelo! E' un errore, ormai dobbiamo dirlo, speriamo possa correggerlo in futuro. Complimenti per la Champions, ma non puoi incensarti perché c’era un’occasione incredibile. Spalletti parla di imbarcate subite all'inizio? Allora non c'è speranza. Te ne devi fregare delle imbarcare, chi crea 15 palle gol in grandi squadre mica si preoccupa di 2-3 subite? Temo che Mertens non firmi con Spalletti in panchina, ma che deve firmare poi? Per fare un altro anno così? Solo alla fine lo mette perché si vede che fa giocare bene tutti, ma non l'ha mai premiato. Il tecnico non lo cambi se la pensa così".