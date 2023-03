Del Genio: "Torino in ottima condizione, quella del Napoli è un'ulteriore prova di forza"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "E' il momento di parlare dei numeri di questo Napoli perché ormai abbiamo terminato gli aggettivi. Sono numeri meravigliosi. A me ieri è sembrato che il Torino fosse in un'ottima giornata, mi sembrava pronto, preparato, in ottima condizione e ben messo in campo. E questo è un altro complimento al Napoli, che ha dato una ulteriore prova di forza contro una squadra che non era per niente fuori partita, neanche quando la gara è stata indirizzata dai gol".