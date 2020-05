Del Genio: "Tre gare a settimana un errore, non è meglio ripartire con più calma?"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'Radio Goal' si è così espresso in merito ad una ripartenza della Serie A: "Si deve ripartire perché ci sono i presupposti per farlo. L'errore però sta nel ripartire con tre partite a settimana, in un periodo estivo. Non si può finire il campionato piano piano, senza assilli, sforando pure con le date? Qual è il problema sotto questo punto di vista?".