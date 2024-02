Del Genio: "Un'ora di nulla, tutti hanno più idee del Napoli! Mazzarri peggio di Garcia"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così sul pareggio del Napoli contro il Genoa durante '4-4-2 post'

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così sul pareggio del Napoli contro il Genoa durante '4-4-2 post': "Facciamo fatica a dire cose nuove. Al di là del buon finale, generoso, c'è poco. Il Napoli comincia benino e finisce bene, ci mette tutta la volontà, tramite i cambi. Ma per una lunga fetta di partita, per 50-60', c'è il nulla, c'è l'incapacità di produrre. Qualsiasi squadra che viene a Napoli dimostra di poter prendere il sopravvento e di avere più idee.

Il gol del Genoa è un gol con un'idea ben precisa, una cosa su cui il Genoa lavora: tutti si allargano per far arrivare la palla diretta dal portiere alla prima punta, per poi giocare sulla seconda palla. In questo caso Anguissa non segue Frendrup e arriva il gol. La partita si mette così in salita. Ngonge al momento meriterebbe di giocare di più perché dimostra di avere più fiuto del gol.

Oggi Mazzarri ha lo stesso numero di partite in campionato di Garcia. In 12 partite il francese aveva realizzato 21 punti, mentre Mazzarri ne ha collezionato 15 in 12 partite. Non so che reazione ci sarà dalla società, non so se si parlerà di panchina a rischio, ma la zona Champions si allontana sempre più e il Napoli dimostra di non avere un'idea da cui ripartire per tentare questa complessissima rimonta".