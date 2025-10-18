Del Genio: “Una scelta di Baroni può determinare chi giocherà tra Meret e Milinkovic-Savic”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato di Torino-Napoli e della probabile formazione schierata da Antonio Conte: “Stavolta può giocare Beukema, perché non manca Di Lorenzo come successe a Milano dove giocò Marianucci. Per la fascia sinistra è favorito Spinazzola, sull’altro lato tra Elmas e Neres il brasiliano meriterebbe partire da titolare.

Se il Torino giocherà 3-5-2, vediamo se determinerà un blocco basso e la rinuncia alla pressione alta. In questo caso non ci sarà tanto neanche da sfruttare l’opzione lancio lungo di Milinkovic-Savic, quindi potrebbe giocare Meret. Aspettiamo le formazioni e soprattutto la gara per capire l’atteggiamento in campo delle squadre”.