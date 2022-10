Del Genio: “Una statistica spiega perché il Napoli vincerà solo col collettivo e giocando bene”

Nel corso di 'Radio Goal’ è intervenuto Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli

Nel corso di 'Radio Goal’ è intervenuto Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli non vincerà mai, anche se ne ha di eccellenti giocatori, con le individualità. Vincerà solo con il collettivo e giocando bene. Il Napoli non vincerà sporco, ma giocando bene. C’è una statistica che parla chiaro: il Napoli è una delle poche squadre al mondo in cui in ogni gol fatto c’è un assist e quindi è frutto di un’azione sviluppata bene”.