Del Genio: “Vorrei chiedere a Giuntoli: con 30mln quanti come Raspadori si possono prendere?”

"Se dovesse saltare Raspadori chi prenderei? Mertens, ora è una battuta ma prima lo dicevo seriamente".

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato ai microfoni di 'Radio Goal': "Se dovesse saltare Raspadori chi prenderei? Mertens, ora è una battuta ma prima lo dicevo seriamente. Dobbiamo credere che il Napoli ha pronti 30mln per prendere Raspadori, ma vorrei parlare con Giuntoli e con quelli dello scounting e fargli la domanda più semplice del mondo. Ma con 30mln disponibili quanti giocatori bravi come Raspadori si potrebbero prendere in due ore. Esse do loro così bravi hanno almeno 10 nomi di giocatori che possono essere presi a quella cifra. Ce ne sono un sacco!".