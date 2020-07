Del Genio: "Zero possibilità di vincere la Champions, la UEFA ha commesso un errore"

Paolo Del Genio, giornalista Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto per parlare della Champions League nel corso di 'Radio Goal': "Il Napoli ha poche possibilità di vincere la Champions League, se non proprio possibilità nulle, vista la parte di tabellone in cui è capitata. Il tabellone UEFA, comunque, andrebbe fatto seguendo altri criteri. Sembra corretto che in finale arriverà una tra Atletico Madrid, PSG, Atalanta o Lipsia? Squadre che non hanno mai vinto... Ma la UEFA si fa male da solo. Nei quarti potrebbero esserci sfide più belle della finale".