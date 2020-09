Del Piero a Sky: “Inter e Atalanta da Scudetto, ma influirà l’impegno Champions”

Alessandro Del Piero, ex attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Calcio Club: "Inter e Atalanta sono serie candidate allo Scudetto. L’Atalanta ora ha la maturità giusta e già dopo quel pareggio a Torino aveva rammarico. La Lazio ha qualità, ma dovrà fare i conti con il doppio impegno e ieri abbiamo visto i 5 cambi dell’Inter. Non ho inserito il Napoli di Rino Gattuso nella corsa scudetto, perché forse non ci dà tanta fiducia però è una squadra molto forte. L'anno scorso ha battuto la Juve nella finale di Coppa Italia. Rino ha dimostrato di fare molto bene sotto il profilo dell'intensità, ha dato un segnale molto importante ai suoi calciatori che lo ascoltano molto".