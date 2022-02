Del Piero: “Col dentro o fuori è un’altra coppa, per il Napoli è una missione possibile”

Ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto l'ex calciatore della Juventus Alessandro Del Piero: "Contro il Barcellona è una missione possibile per il Napoli, perché Spalletti ha dato un’identità a questa squadra che già giocava bene con gli altri allenatori. Però continuare a farla giocare bene non era una cosa scontata. Il Napoli ha superato un momento critico, corrispondente ai tanti infortuni e anche alla Coppa d’Africa con giocatori cardine che sono andati via. Koulibaly è un leader nato, non solo in difesa, ma anche all’interno della squadra. Ha superato molto bene quelle criticità, con giocatori che giocavano bene, si divertivano e ottenevano grandi risultati. Il pareggio col Cagliari fa storcere un po’ il naso a tutti, ma ora non siamo ai gironi, siamo nel dentro o fuori. E’ un’altra coppa e le cose sono molto più serie, la testa è molto più presa. Quindi se giochi contro una squadra che dà la vita per fare un punto devi faticare tanto”.