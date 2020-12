Del Piero difende Conte: "Parlarci dopo una sconfitta è difficile, vede tutto nero"

Alex Del Piero ha commentato a Sky Sport l'eliminazione dell'Inter: "Per l'Inter c'è solo una strada: cambiare marcia in campionato e farlo diventare una missione. Lo scorso anno la stagione è stata straordinaria, oggi se vuoi migliorare devi vincere lo scudetto. Parlare con Conte in queste situazioni è complicato, lui vede tutto nero, per certi aspetti è davvero difficile, ma si è detto tutto alla fine della fiera".