Del Piero: "Non aspettiamoci una Juve come il Napoli o il Chelsea di Sarri, ha un suo DNA"

Intervistato da As, Alessandro Del Piero dice la sua sulle ultime scelte della Juventus: "Non mi ha sorpreso che la Juve abbia pensato a Sarri visto quel che ha fatto a Napoli. È accaduto lo stesso con Ancelotti e Capello, che prima di arrivare alla Juve erano rivali. Mi ha sorpreso come è finita con Allegri: non pensavo che la Juve chiudesse questo ciclo vincente adesso".

Sul gioco: "Serve tempo. Il gioco si è visto a tratti, in alcune azioni offensive, nel lungo possesso ma non sterile, come in occasione del gol di Higuain all'Inter. Detto questo sarebbe un errore aspettarsi una copia del Napoli o del Chelsea di Sarri. La Juve ha il suo DNA e i giocatori a disposizione hanno bisogno di un progetto su misura".