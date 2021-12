Delio Rossi: “Assenze? Per 2-3 gare compensi, ma senza asse centrale torni nella normalità"

"L'Inter si sta riconfermando e non era scontato". Parola di Delio Rossi che a tuttomercatoweb.com spiega: "Onore e merito a Inzaghi, ai giocatori e alla società. Non era facile essere ora in testa, soprattutto con tante novità dal tecnico all'assenza di due pezzi pregiati. Vincere non è facile, riconfermarsi è più difficile".

Dietro all'Inter come vede la situazione?

"Ci sono squadre che possono insidiare l'Inter ma dipenderà anche dal cammino in Champions dei nerazzurri. Il Milan e il Napoli ci sono anche se ultimamente hanno avuto molti infortuni e le squadre sono apparse stanche, i giocatori sono arrivati stressati alle ultime gare".

Che è successo invece all'Atalanta?

"La sua forza è che ha giocatori adatti a quel sistema di gioco: devi essere sempre sopra le righe, sempre al massimo. I bergamaschi giocano sul ritmo, compensando qualche limite tecnico. Ora hanno perso un po' di brillantezza e allora le distanze tra i vari reparti non sempre sono le stesse. L'Atalanta è comunque la squadra con il ritmo più alto del nostro campionato".

Il Napoli ha pagato solo gli infortuni?

"C'è la squadra titolare e ci sono le alternative. Se fossero titolari anche le alternative allora ci sarebbero due squadre dello stesso valore. Una squadra di alto livello ha anche alternative di alto livello ma se ti manca l'asse centrale, Koulibaly, per un po' Anguissa e Osimhen, per 2-3 gare compensi ma alla lunga torni nella normalità".