Delio Rossi: "Difesa? Errato parlare solo di errori singoli, ma Ancelotti rimedierà"

Il tecnico Delio Rossi è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: “Non è normale che una squadra del livello del Napoli prenda sette gol in due partite. Non penso sia solo un problema di singoli, ma credo che riguardi tutta la fase di non possesso a partire dal lavoro che fanno gli attaccanti. Ancelotti ha l’esperienza e la capacità per trovare i giusti accorgimenti per ovviare al problema. Anche se fosse finita 3-3 a Torino il problema restava uguale, perché comunque non va bene subire così tanti gol. Icardi? Credo che abbia fatto male a non accettare il Napoli”