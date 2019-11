Delio Rossi: "Il Napoli al momento non è una squadra! ADL in passato mi ha cercato..."

L'allenatore Delio Rossi ha commentato il momento del Napoli di Carlo Ancelotti ai microfoni di Radio Marte: “Il Napoli è molto forte, il problema è che non sta rendendo per quello che dovrebbe rendere. In questo momento bisogna stringersi e le 3 componenti ossia allenatore, squadra e società, devono trovare una soluzione condivisa. Non è un problema di sistema di gioco, quello magari arriva dopo: il Napoli non è una squadra.

Il presidente è quello che ha l’ultima parola, poi c’è l’allenatore e i calciatori e quindi se il presidente prende una decisioni, le altre parti dovrebbero assecondare le richieste. Ma, quando si prende una decisione che influisce sull’area tecnica, bisognerebbe almeno condividerla con la parte tecnica.

Se il Napoli mi ha mai chiamato? In passato sì, ma rientrava nell’ordine di sentire diversi allenatori e De Laurentiis ha chiamato anche me. Non ricordo che periodo era, ma qualche anno fa".