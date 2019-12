Delio Rossi: "Il Napoli non regge i quattro attaccanti perché ha un solo incontrista come Allan"

L'allenatore Delio Rossi ha commentato al Corriere del Mezzogiorno la situazione in casa Napoli: "Il Napoli non regge i quattro attaccanti avendo solo un incontrista come Allan e spesso giocano anche due terzini di spinta, tranne quando schiera Maksimovic a destra. Coesistono spesso Di Lorenzo e Mario Rui, Callejon e Insigne sulle corsie laterali con altri due attaccanti. Se la squadra non è in condizioni brillanti ci sta che si esponga anche alle ripartenze non avendo equilibrio".