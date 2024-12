Delio Rossi: "Il Napoli si chieda perché la Lazio è stata due volte superiore"

Delio Rossi, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Un inciampo del Napoli ci può stare, ma non devono essere troppi. Già contro l’Atalanta era capitato, ora due volte contro la Lazio che è stata superiore e bisogna capire perché. Io di nuovo in campo ad allenare? Non so fare altro, bene o male che sia, quindi di certo mi piacerebbe tornare in panchina.

Atalanta? Sicuramente è un percorso che stanno portando avanti, si sta consolidando. Questo può essere un monito per tutte le altre squadre, perché se hai una società lungimirante non nella scelta dei calciatori e degli allenatori ma dei dirigenti allora puoi andare avanti. Ognuno è nel ruolo giusto, dai dirigenti al presidente, probabilmente se tutti questi incastri non fossero stati corretti non si sarebbero verificati tutti questi bei risultati”.