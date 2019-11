Delio Rossi: "Ormai i ritiri sono diversi, per fare gruppo bisogna inventarsi altro"

Delio Rossi, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli è una squadra molto forte, ma non sta rendendo da squadra forte. In questo momento il Napoli non è squadra. Ritiro? Adesso non ha più la funzione di una volta. Un tempo era un modo per stare insieme, giocare a carte, fare gruppo. Ora non si socializza più. Si fa allenamento e si va nelle stanze a stare sui social".