Delio Rossi sta con Spalletti: “Ha centrato l’obiettivo principale, gli va dato onore e merito”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex allenatore di Atalanta, Lazio e Fiorentina, Delio Rossi.

Il Napoli ha raggiunto la Champions, ma c’è malumore in città per le ultime partite: è mancato qualcosa di importante negli ultimi tre mesi?

“Lo conosco bene Spalletti e conosco la sua storia, oltre alla piazza di Napoli. Secondo me il Napoli ha una rosa importante, già l’anno scorso poteva andare in Champions. Quest’anno era l’obiettivo principale e lo ha centrato, gli va dato onore e merito. In queste ultime partite ha mancato in qualcosa, ma sono mancati anche giocatori fondamentali soprattutto a metà campo. C’è rammarico e scoramento, ma per valutare l’esatto valore di un tecnico bisogna aspettare la fine del campionato e tirare una riga, vedendo se sono stati centrati gli obiettivi e se sono stati valorizzati i giocatori”.