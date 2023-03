Delio Rossi svela: “ADL mi offrì di allenare il Napoli, rifiutai per restare a Lecce”

Delio Rossi, ex mister fra le altre di Palermo, Lazio e Salernitana, ha parlato al podcast Santo Catenaccio

© foto di Federico Gaetano

Delio Rossi, ex mister fra le altre di Palermo, Lazio e Salernitana, ha parlato al podcast Santo Catenaccio: "Se è vero il fatto che sono stato vicinissimo ad allenare il Napoli? Assolutamente sì - dichiara Delio Rossi - c'è stata la possibilità con Aurelio De Laurentiis, ai tempi della Serie C ed io avevo appena vinto il campionato di B con il Lecce. C'era l'offerta di questa grandissima società storica ma avevo anche l'occasione di allenare per la seconda volta in Serie A dopo anni una squadra mia, che avevo costruito con tanti calciatori provenienti dalla Primavera.