Delio Rossi: "Una squadra importante non si fa rimontare dal Sassuolo così"

Delio Rossi, allenatore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissiione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Una squadra importante sul 2-0 non dà modo al Sassuolo di rimontare, per questo il Napoli deve rammaricarsi. Atalanta? E' una partita sicuramente da gustarsi, ma credo che le assenze in casa Napoli peseranno. Mi farebbe piacere vedere queste partite con le sue squadre al massimo, invece per gli azzurri non sarà così".