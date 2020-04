Dellas elogia Manolas: "Cresciuto per tecnica e personalità, carriera meravigliosa"

Traianos Dellas, ex difensore della Roma e non solo, ha parlato del suo connazionale Kostas Manolas ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Conosco bene Manolas, ha cominciato vicino a me. Sta facendo una carriera meravigliosa. Ha tutte le caratteristiche per il calcio moderno. E' forte, è migliorato tecnicamente, salta bene di testa. E' cresciuto tanto anche nell'aspetto della personalità. Vuole fare bene sempre, fin da giovane aveva questa caratteristica. Anche per questo sta facendo una carriera meravigliosa".