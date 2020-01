Demme-Lobotka, Gattuso: "Ne servono due perché siamo in 4 per 3 posti. Io lavoro con le coppie"

Nella conferenza stampa odierna, Gennaro Gattuso ha parlato anche delle scelte a centrocampo e di conseguenza quelle fatte sul mercato.

Sulla crescita di Fabian e la centralità nel progetto rispetto agli acquisti. "E' un giocatore importante, dal grande futuro, molto forte, ma dal primo giorno ho detto che mi piace lavorare con le coppie, ogni ruolo. Giochiamo a 3 e ne siamo 4, Gaetano non ha mai giocato lì, ne abbiamo quindi 4 di ruolo, per le coppie ne mancano 2. Fabian è chiaro, preferisce più giocare da mezzala, ma facciamo di necessità virtù anche se con l'Inter ha fatto a tratti buone cose, ma è chiaro che serve del tempo ed alcune cose non le ha, perciò cerchiamo i doppi ruoli. Quando hai tutti i doppi ruoli ti alleni meglio, c'è competitività, qualcuno dà di più..."