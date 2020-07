Demme non si sbilancia: "Prematuro parlare di scudetto per l'anno prossimo"

Il Napoli è seconda nel girone di ritorno. Soltanto l'Atalanta ha fatto meglio, chiaro segnale che la cura Rino Gattuso ha funzionato eccome. Con lui in panchina sarà possibile puntare allo scudetto l'anno prossimo? Troppo presto per parlarne secondo Diego Demme, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per un lunga intervista: "In questo momento sono felice di quanto fatto in Coppa Italia. Secondo me adesso c'è un percorso importante davanti in campionato e Champions League. Ci sono tutte le carte in regola per iniziare bene l'anno prossimo, ma dirlo adesso sarebbe prematuro".