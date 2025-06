Denis sull'esterno nel mirino del Napoli: "Crescita pazzesca, oggi è un fuoriclasse!"

German Denis, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lookman sarebbe perfetto per il Napoli, ha avuto una crescita impressionante, è diventato un fuoriclasse ed oggi fa la differenza. E’ un giocatore che starebbe benissimo al Napoli. Bonny alternativa a Lukaku? Io terrei il Cholito Simeone, è uno che s’impegna e che quando viene chiamato in causa risponde presente.

O prendi uno di prima linea o mi tengo Simeone. Avere un attaccante alla pari di Lukaku potresti mettere in difficoltà l’allenatore. Scalvini? E’ un ragazzo che ha fatto passi da gigante, è ancora giovanissimo, ma sembra un veterano e al Napoli potrebbe starci benissimo. Poi Conte tirerebbe il meglio da uno come Scalvini che poi è fortissimo sui piazzati per la struttura fisica che ha”.