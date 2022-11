Desailly: "Scudetto? Napoli non ha la rosa per reggere, Juve e Milan possono approfittarne"

Intervistato da "La Gazzetta dello Sport", Marcel Desailly, ex giocatore di Milan e nazionale francese tra le altre, dice la sua sulla corsa scudetto

Intervistato da "La Gazzetta dello Sport", Marcel Desailly, ex giocatore di Milan e nazionale francese tra le altre, dice la sua sulla corsa scudetto: "Napoli da scudetto? Napoli? Amo la loro energia ma dubito che possano tenere psicologicamente fino alla fine. Non hanno la rosa per reggere. Juve e Milan possono approfittarne".