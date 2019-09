Dessena, l’agente: “ll Brescia non è una squadra cuscinetto, non sarà facile per il Napoli”

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Giovanni Bia, procuratore di Dessena: “Il Brescia non è una squadra cuscinetto, ma anzi gioca a calcio e vuole imporre il proprio gioco contro ogni avversario. Ha qualità, forza fisica e non sarà facile per il Napoli avere la meglio, dovrà sudarsela la vittoria. Il Brescia è una squadra molto camaleontica e si adatta alla partita. Credo che cercherà di colpire il Napoli sul contropiede perché immagino che saranno gli azzurri a tenere il pallino dei gioco in mano. Questo campionato è equilibrato, molto più di quelli precedenti, soprattutto in avanti dove Napoli Juventus e Inter si giocheranno lo Scudetto. La sconfitta col Cagliari non compromette la corsa allo Scudetto perchè il Napoli gioca a calcio e pochi giorni fa ha battuto i campioni d’Europa per cui ha tutte le carte in regola per giocarsi lo Scudetto. Corini è un allenatore coraggioso, ha creato uno spirito di gruppo ed una mentalità importante e quindi anche a Napoli il Brescia giocherà la sua partita senza timori, tranquillamente”.