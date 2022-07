Deulofeu al Napoli? Ametrano: “Estro, tecnica e colpi, sarebbe un grande acquisto”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Raffaele Ametrano, allenatore ed ex calciatore, fra le tante, di Napoli e Juventus.



TuttoNapoli.net

Deulofeu lo vedresti bene al Napoli?

"Assolutamente sì, è la scelta giusta sia per tecnica che per carattere. Ad oggi il Napoli ha perso sicuramente Insigne, probabilmente anche Mertens, dunque ha bisogno di questi calciatori che abbinano estro, tecnica e colpi. Sarebbe un grande acquisto per i partenopei".