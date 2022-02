Dg Cremonese su Gaetano: "Lavora da centrocampista, ma può fare tutto. Gli serve tempo"

Ariedo Braida, direttore generale della Cremonese, ha parlato dell'azzurro Gianluca Gaetano, in prestito a Cremona, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Lo stimo molto, lui lo sa e sa cosa penso di lui, gliel'ho detto l'anno scorso quando l'ho visto appena arrivato alla Cremonese. Gli ho detto che ha le qualità per diventare un calciatore vero, non uno da Serie C o Serie B. Ma ci sono giocatori che hanno bisogno di più tempo.

Ruolo? Penso che possa diventare un centrocampista, sta lavorando per diventarlo. Può fare tutto, anche la mezzapunta, ma a centrocampo può diventare un giocatore importante".