Dg Sion: "Ho lavorato con Manna, scelta del Napoli eccezionale! E' un predestinato" 

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Marco Degennaro, direttore generale del Sion ed ex ds del Lugano quando Giovanni Manna era responsabile tecnico: “Manna al Napoli? E' proprio una scelta illuminata, Giovanni è competente, è un ottimo direttore e vede bene il calcio, fa delle scelte attente. A me piace molto sia quando ha lavorato con me, sia anche quando siamo rimasti in ottimi contatti dopo. E' una persona seria e competente. E' quindi una scelta azzeccata anche se l'età è molto giovane, ma per me è un predestinato e quindi è una piazza che saprà gestire al meglio.

Ha veramente un bell’occhio, quindi si sa muovere bene sui giovani, ma ha anche una capacità manageriale e un bel modo di fare. Riesce a far passare molto bene i suoi messaggi e la sua linea. Quindi sono certo che la scelta fatta dal Napoli è eccezionale. Alla Juve Next Gen. ha allestito una bella squadra, tanti sono arrivati in prima squadra e in altre squadre di Serie A, questo significa che c’è una scelta dietro e un margine di errore molto basso".