Di Biagio: "Jorginho? Mi chiedono sempre del '98, ma ne segnai anche altri"

Raggiunto da Sky dopo aver vinto un torneo di padel in coppia con Totti, Luigi Di Biagio analizza il pari tra Italia e Svizzera di ieri sera, che complica agli azzurri il percorso verso Qatar 2022: "Non è un bel giorno, ma neanche tragico come qualcuno vuole far credere. Siamo campioni d'Europa e veniamo da una partita che avremmo potuto tranquillamente vincere. Io conosco molto bene questi ragazzi, sedici campioni d'Europa li ho visti crescere. La partita ci andrà bene, andremo al Mondiale".

Lei è passato alla storia del calcio italiano anche attraverso un rigore sbagliato, a Francia '98. Cosa dice a Jorginho?

"Jorginho è un ragazzo intelligentissimo, non ha bisogno dei miei consigli, si ripresenterà dal dischetto. Ci si ricorda sempre degli errori, a me chiedono sempre del rigore del '98 nonostante qualche altro lo abbia tirato".

Lei ha chiuso quel cerchio segnando nel 2000.

"Quello non me lo ricorda nessuno. Però è comunque passato, il presente è la prossima gara dell'Italia".