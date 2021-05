Di Canio a Sky: "Il Maradona vuoto un bene per Insigne. Lorenzo dopo il lockdown è esploso"

Nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex calciatore del Napoli Paolo Di Canio, ha dato un giudizio su Lorenzo Insigne: "Sono contento per Insigne, ragazzo fantastico e talento assoluto. Paradossalmente credo che gli abbia fatto bene il Maradona vuoto, perché ha un rapporto conflittuale con la sua città. Profeta in Patria è impossibile esserlo, fa grandi prestazioni ma appena ne fa una un po' così arriva qualche fischio. Devo dire che dopo il lockdown e soprattutto quest'anno gioca sereno, calcia in una maniera incredibile, non si dispera se sbaglia un rigore. Con il pubblico sarebbe stato diveso, non dico che con i tifosi non sarà più questo, ma quest’anno l’ha fatto esplodere. Da casa hanno visto che hanno un capitano al cuore veramente napoletano ma che non non si fa prendere dai problemi esterni e dà sempre il massimo. Per questo in futuro l'amore sarà riversato in maniera diversa anche quando sbaglierà qualcosa. Quest'anno ha avuto una grande continuità di rendimento, non pensavo che fosse così, e per la Nazionale sarà davvero importante".