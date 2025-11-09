Di Canio: "Anguissa e McT non lucidi. Lang e Neres solo sul 2-0, gestione di Conte non chiara"

vedi letture

Paolo Di Canio, ex calciatore del Napoli, ha commentato il ko degli azzurri a Bologna ai microfoni di Sky Sport: "Nelle ultime partite Anguissa e McTominay non stanno avendo un rendimento continuo, quello solito. Ogni tre giorni si gioca e si sapeva che ci sarebbero state queste difficoltà.

Alcuni giocatori fisicamente e mentalmente non sono lucidi, su tutti proprio Anguissa e McTominay. I due esterni d'attacco offensivi sono entrati solo nel finale sul 2-0, anche la gestione di Conte non sembra essere chiara".