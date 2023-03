Di Canio: "Complimenti di Guardiola genuini, il Napoli non la più forte ma quella che impressiona di più"

"Credo che sia sincero, perché il Napoli è una squadra che vuole determinare il risultato attraverso i suoi principi e il suo credo calcistico".

Ai microfoni di Sky Sport 24 è intervenuto l’ex calciatore e opinionista Paolo Di Canio : “ Guardiola fa sempre i complimenti agli avversari per cercare di mettere sempre le ‘mani avanti’ e perché è un gentiluomo, ma nel caso del Napoli i complimenti sono assolutamente genuini. In questo caso sono veri, perché già all’andata degli ottavi di finale aveva detto: ‘Non guarderò le altre partite ma solo il Napoli, perché è una squadra che mi eccita’. Credo che sia sincero, perché il Napoli è una squadra che vuole determinare il risultato attraverso i suoi principi e il suo credo calcistico e lo fa in modo determinante. Il Napoli sa ripartire con strappi verticali quando è nella propria metà campo e recupera palla, come nel caso del gol di Kvara con l’Atalanta.

Qui stiamo parlando di fenomeni assoluti, capisco quindi che nelle individualità e nel collettivo Guardiola possa vedere un calcio che lo ecciti e lo affascini. Non è la più forte d’Europa come dice lui, ma il Napoli è la squadra che impressiona di più e che può mettersi sul banco di quelli che possono arrivare fino in fondo alla Champions. Non lo è in generale per le individualità, lo è grazie a Spalletti e a questi giocatori, i quali 2-3 sono oltre alla media e gli altri sono funzionali in un modo fantastico e stanno rendendo al 200%. Perciò una macchina che può mettere paura, se rimane a questo livello psico-fisico che hanno in questo momento tutti i giocatori”.