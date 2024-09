Di Canio: "Dietro c'è carenza, Anguissa non mi convince. Un nuovo acquisto è perfetto"

Nel salotto di Sky Sport, dopo Napoli-Parma, l'ex attaccante Paolo Di Canio si è espresso così sulla prova della squadra allenata da Conte: "L'entusiasmo va bene perché serve la vittoria per ricostruire, ma la malattia è ancora lì e ci vuole tempo per guarire. Poi vedo che dietro c'è un po' di carenza. Se Conte continua così, col centrocampo a due, McTominay è perfetto perché è aggressivo e va in inserimento. Anguissa ha fatto gol, magari migliorerà caratterialmente, ma ogni tanto si addormenta, si perde e fa la corsa sbagliata mentre McTominay è di sostanza ma è anche intelligente".