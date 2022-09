Di Canio: “Finalmente uno spot per il calcio italiano, vedete che si può giocare con intensità?”

Il doppio ex di Milan e Napoli Paolo Di Canio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria degli azzurri a San Siro.

Il doppio ex di Milan e Napoli Paolo Di Canio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria degli azzurri a San Siro: "Finalmente è stato uno spot per il calcio italiano, a pochi giorni dalla Champions League. Questo capita quando sei allenato bene. Complimenti a Giuntoli e ai dirigenti del Milan e a chi allena queste due squadre. Vedete che si può fare una partita con questa intensità? Le due squadre non hanno rinnegato nulla, solo qualche accorgimento tattico nel primo tempo. Dopo il rigore che ha rotto gli equilibri è stata una partita bellissima, a me è piaciuta tantissimo”.