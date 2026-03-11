Manfredi premia Sal Da Vinci: "Ha saputo combattere i pregiudizi su Napoli"

vedi letture

Il sindaco Gaetano Manfredi ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la cerimonia di conferimento della Medaglia della Città di Napoli a Sal Da Vinci, svoltasi nella Sala dei Baroni. Nel suo intervento, il primo cittadino ha sottolineato il ruolo centrale che Napoli ha sempre avuto nel panorama musicale:

“Napoli è stata, nella sua storia, la capitale della musica. Non dobbiamo vergognarci della musica popolare, perché la musica è popolare per definizione: è un linguaggio universale che arriva a tutti e svolge la funzione di unire le persone. Napoli, che è una città universale, capace di accogliere e mettere insieme culture diverse, è capitale della musica colta, contemporanea e popolare. Anche sul palco di Sanremo c’erano molti napoletani. La capacità di trovare nuove idee è una delle grandi forze della nostra città ed è motivo di orgoglio. Per questo siamo qui a premiare Sal Da Vinci e tutti gli artisti presenti oggi nella Sala dei Baroni”.

SAL DA VINCI ED I PREGIUDIZI SU NAPOLI

Il Sindaco Gaetano Manfredi ha poi evidenziato il rapporto umano e professionale costruito nel tempo con l’artista, sottolineandone il percorso personale e artistico: “Con Sal c’è un rapporto che dura da anni. Ha sempre lanciato messaggi positivi e ha saputo combattere i pregiudizi. Vincere quando il vento è a favore è facile, ma vincere controvento dà una soddisfazione ancora maggiore. Parliamo di un uomo che ha attraversato le stagioni della sua vita con passione, professionalità e grande capacità di affrontare anche i momenti più difficili, mantenendo sempre correttezza e coerenza. Oggi premiamo lui e la sua famiglia”.