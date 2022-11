Di Canio: "Inciampo di Meret: un portiere non può mai finire con piedi dentro la porta"

"Una partita un po’ piatta e molto tattica, peccato per il 2-0 che non ci sta.

L'ex azzurro Paolo Di Canio ha commentato la sconfitta del Napoli a Liverpool ai microfoni di Sky Sport: "Una partita un po’ piatta e molto tattica, peccato per il 2-0 che non ci sta. Quando hai Van Dijk contro, se gli lasci anche mezzo metro, lui è alto, ha la dominanza della situazione ti viene a saltare sopra. Dobbiamo dire che sul primo gol c’è stato un inciampo di Meret, prima che un avversario colpisca la palla di testa un portiere non può finire con i piedi mezzo metro dentro la sua porta. Prima di cadere è già mezzo passo dentro la linea di porta e per questo dopo cade col sedere all’indietro. Un portiere non può mai finire con i piedi dentro la porta”.