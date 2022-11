Di Canio: "Manca Kvara e Elmas fa lo stop orientato sul gol. Questo Napoli fa paura"

"Cambiano i giocatori, ma non i compiti e la mentalità".

TuttoNapoli.net

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, l’ex azzurro Paolo Di Canio ha parlato del Napoli capolista: "Manca Kvaratskhelia e Elmas ti fa lo stop orientato sul gol. C’è la convinzione da parte di tutti di arrivare a certi traguardi. Cambiano i giocatori, ma non i compiti e la mentalità. Il dominio del Napoli non è solo nella partita ma nella paura degli avversari, vedi la gara con la Roma per paura dell’imbarcata non fanno un tiro".