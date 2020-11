Di Canio ricorda: "Invece di scaldarmi guardavo a bocca aperta Maradona"

Paolo Di Canio, ex calciatore, ha ricordato ai microfoni di Sky Sport un aneddoto di quando affrontava a Napoli con la sua Lazio Diego Armando Maradona: "A quei tempi le squadre non si scaldavano sul campo, ad esempio al San Paolo lo facevamo in uno spazio al chiuso sotto la tribuna. Erano spazi angusti poco illuminati e con dei cordoli, rischiavi di inciamparsi e cadere se prestavi poca attenzione mentre correvi. Mentre mi scaldavo prestavo più attenzione a quando fosse arrivato Diego e ogni tanto inciampavo, quando arrivò con in braccio la figlia e le scarpette slacciate si mise a palleggiare. Io rimasi incantato a vederlo mentre paleggiava senza mai far cadere la palla con la massima naturalezza. Rimasi con la bocca fermo con la aperta, tanto che il mio mister, Materazzi, mi urlo di svegliarmi e scaldarmi. Per era un sogno, ho avuto l'onore e il privilegio di essere entrato su un prato verde insieme al più grande calciatore di tutti i tempi".