Di Canio sicuro a Sky: "Conte ha un timore e presto farà una scelta"

Paolo Di Canio a Sky Sport, al Club, parla del Napoli e della vittoria di Lecce: "Se la squadra di Di Francesco segna il rigore non so se il Napoli avrebbe avuto quella forza necessaria per rimontarla. Nel primo tempo il Napoli non aveva dimostrato di poterla vincere serenamente. Il Napoli è sempre in sofferenza. Anche sabato la partita l'ha fatta l'Inter, poi quel rigore ha rotto l'equilibrio.

Conte sa che con la Champions rischia di perdere qualcosa in più soffrendo comunque tanto. Io sono convinto che alla fine lui farà una scelta anche vedendo come andrà il campionato. Vincere il secondo scudetto di fila per lui che è un orgoglioso sarebbe tanta roba".