Agostinelli: "Lucca ha bisogno di tempo, come Lang. Sono forti..."
Andrea Agostinelli, ex allenatore del Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport: "Lucca? Bisogna dargli il tempo necessario per crescere. Giocare a Napoli non è come farlo a Udine. Le pressioni sono completamente diverse. Il ragazzo ha qualità e sono convinto che alla lunga possa venire fuori alla grande. Deve solo avere pazienza e non deve demoralizzarsi quando le cose non vanno bene. L'importante è sfruttare sempre le occasioni che gli capiteranno.
Lang? Lui è uno di quei giocatori per cui Conte sa di doversi aspettare molto di più. Vediamo se riuscirà a tirarlo fuori. Lang è forte, ha qualità, mi sembra abbia anche un bel caratterino, ma deve essere lui a dare le carte giuste al suo allenatore e a dirgli, coi fatti: sbagli se non mi fai giocare. Deve dimostrare di più".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Como
