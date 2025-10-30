Bucciantini a Sky: "Napoli fortissimo a vincere soffrendo. La strada è quella"

Marco Bucciantini, giornalista, ha parlato del Napoli al Club di Sky Sport: "Per come piace a me, ognuno a una sua maschera, l'assenza di De Bruyne è un lutto, ci soffro tanto. Mi piace sentirlo anche giocare. Però il Napoli da quando c'è Conte ha cambiato molti modi di giocare ma non ha cambiato il modo di vivere le partite.

A me sembra una squadra in transizione ma sempre e comunque in quella direzione pur avendo sempre le stesse scarpe. La strada di Conte è quella, il Napoli ne ha vinte 20 di partite faticose, la squadra è bravissima a farlo. Bisogna vedere cosa succede quando manca Anguissa che ora è il giocatore più forte del Napoli".