Di Carlo: "Conte farà di tutto per trattenere Di Lorenzo così come tutti quelli che credono in lui"

“Per me Conte lavorerà sulla testa dei giocatori per renderli più forti e ridargli la mentalità di due anni fa".

“Per me Conte lavorerà sulla testa dei giocatori per renderli più forti e ridargli la mentalità di due anni fa. E quindi ridarà forza e sicurezza a tutti, società, giocatori e ambiente. Dopo una stagione del genere - ha detto l’allenatore Mimmo Di Carlo a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre' -, che nessuno si aspettava, bisogna ripartire con un allenatore che abbia motivazioni, esperienza e mentalità, quella mentalità che il Napoli aveva. Sono convinto che Conte convincerà tutti i giocatori che sono a Napoli a lavorare per fare nuovamente una squadra importante.

Con l'arrivo di un ds e di un allenatore nuovi c'è bisogno di tempo per ricostruire. E, sicuramente, loro vogliono rimettere a posto giocatori importanti, come Di Lorenzo, per metterli al centro del progetto. Di Lorenzo ha già vinto lo scudetto, è un giocatore duttile, può giocare terzo di destra, quinto, può giocare terzino interno. Quindi io credo che Conte farà di tutto per trattenere Di Lorenzo così come tutti quelli che credono in Conte. Perché Conte è arrivato a Napoli per rimettere a posto l'ambiente ma soprattutto la squadra che ha perso un po' di fiducia e identità. E sono convinto che ci riuscirà. Mi sembra che Lukaku abbia vinto un campionato con Conte. Quando un allenatore conosce bene le caratteristiche di un calciatore, ci ha lavorato ed ha avuto un ottimo feeling, io credo che sia normale che possa venire a Napoli perché Lukaku è vincente con Conte, il quale sa cosa Lukaku può dare a Conte e cosa lui stesso può dare a Lukaku”.