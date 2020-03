Di Chiara: "Non possiamo stare chiusi a casa a tempo indeterminato. Sul campionato..."

L'ex calciatore Alberto Di Chiara è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva in merito al delicato momento che sta vivendo il nostro paese per via dell'emergenza Coronavirus: "Il sorriso non ci deve mai abbandonare. Siamo nella fase cruciale, speriamo sia anche quella discendente che ci porte ad una lenta e graduale normalità. Non possiamo stare chiusi in casa a tempo indeterminato. Le certezze arrivano solo dall'evoluzione di questo virus, sono sicuro che gli operatori sanitari saranno capaci di vincere questa dolorosa battaglia. Lo stato deve essere presente a sostegno di chi è più in difficoltà".

CAMPIONATO: "E' un 'problema' secondario, marginale, ma fa comunque parte della nostra vita perché è sempre stato specchio della nostra realtà in Italia. Spero che riparta il prima possibile ma servono certezza concrete, altrimenti meglio rimandare".