Di Francesco elogia Lukaku: “Crea gioco e difficoltà, Idzes all’andata era pieno di graffi…”

Il Venezia ha trovato una bella compattezza difensiva. Domani troverete Lukaku e Raspadori in gran forma, come li limiterete? E' una delle domande poste a Eusebio Di Francesco in conferenza stampa. Di seguito la risposta dell'allenatore del Venezia:

"Lukaku al di là dei gol e degli assist fa giocare la squadra e mette in difficoltà i difensori che lo devono fermare. All'andata ricordo che Idzes a fine partita era pieno di graffi (ride, n.d.r.), ma fa parte del calcio, mi piacciono queste cose. Cercheremo di arginarli con quelle che sono le nostre caratteristiche".