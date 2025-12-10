Mourinho su McTominay: "United, errore gigante! Pogba in panchina per lui"

"Penso che l’unica cosa che Scott mi deve è che io ho lasciato in panchina Pogba per farlo giocare. Sono quello che lo ha fatto esordire, tutto qui, poi tutto il resto è merito suo". Lo ha detto José Mourinho, allenatore del Benfica, a Prime Video. Grande stima per McT da parte del tecnico che lo ha allenato allo United: "Quando si è allenato con la prima squadra per la prima volta non è andato lì a passeggiare ma per rimanere. Farlo andare via per lo United è stato un gigante errore".

"Rivalità con Conte No, vale per voi giornalisti. Non è che siamo stati tanto tempo in Italia insieme. Penso che sia un allenatore straordinario. Come persona… non lo conosco a sufficienza per giudicare se sia una bravissima persona o un idiota totale. Non ho questo rapporto con Antonio per dirlo. Come allenatore è fantastico, secondo me".

Sulla partita: "Il Napoli è più forte di noie individualmente e come squadra. Ha un potenziale diverso dal nostro. Se facciamo undici uomini contro undici uomini, perdiamo. Nei singoli, dico. Dobbiamo essere squadra".